MAIORI, “CONTEZZA” FA RIMA CON “CHIAREZZA”. IDEA COMUNE DI SALVATORE DELLA PACE SULLA RINGHIERA “CARTOLINA”

Maiori, Costiera amalfitana . Ancora la ringhiera arancione al centro del dibattito, sembra incredibile ma a Maiori non riescono neanche a sistemare qualche metro di ringhiera lungo la S.S. 163 Amalfitana, una “cartolina” sulla Costa d’ Amalfi che da oltre cinque anni fa bella vista ( anzi brutta vista ) di se

Ecco cosa dice il gruppo capeggiato dall’ex sindaco Salvatore Della Pace

Durante la campagna elettorale, l’attuale amministrazione, in particolare l’assessore Chiara Gambardella, ci aveva canzonati, asserendo che il ripristino in sicurezza della ringhiera di Via Tajani (uno dei nostri punti panoramici più belli, oltre che spettacolare biglietto da visita) era di esclusiva competenza dell’ANAS. Così si capiva anche il perché da ben cinque anni la ringhiera è avvolta da una rete arancione fluo da cantiere, obbrobriosa.