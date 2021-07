Maiori, caos per il cartello “niente bagnino”. Il Comune: «Un errore»

Polemiche a Maiori per un cartello apparso sul lungomare: avvertiva gli utenti che in spiaggia non avrebbero trovato il servizio di salvamento. Il cartello della discordia era stato installato accanto a uno dei parcometri del paese costiero, a pochi passi dall’ingresso alla spiaggia libera attrezzata con sdraio e ombrelloni. Una parte è gestita direttamente dal Comune mentre un’altra è stata affidata in concessione a uno stabilimento balneare. I costi di accesso all’arenile in questo caso sono di 20 euro al giorno per i non residenti e 8 per gli abitanti di Maiori. Anche per questosono state diverse le rimostranze sui social.

Il consigliere comunale Mario Ruggiero ha posto l’attenzione sulla vicenda: «Sembra una barzelletta ma è realtà.