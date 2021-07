Maiori, Antonio Capone “Sono favorevole a tutte le iniziative, il concerto fermato per motivi tecnici”

Maiori, Costiera amalfitana . Positanonews sente in esclusiva il sindaco Antonio Capone sul presunto diniego ad un concerto al Demanio “Sono favorevole a tutte le iniziative, il concerto fermato per motivi tecnici . Esistono delle norme il Comitato non è esente alle normative di sicurezza, l’ufficio non ha concesso il concerto per motivi tecnici, non ho mai tarpato le ali a nessuna manifestazione, sono favorevolissimo. Va nominato un responsabile delle sicurezza presumo, vanno adottati degli accorgimenti tecnici, vanno rispettate le regole, l’amministrazione e la politica non c’entrano in questo “