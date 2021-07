Magic Johnson non rinuncia a Capri: festa di compleanno in anticipo. Ce ne parla Annamaria Boniello in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Magic Johnson, la leggenda dell’NBA, non ha voluto rinunciare al suo appuntamento annuale con Capri. Il grande ex cestista e poi severo allenatore dei Lakers, molto rilassato, cordiale con tutti, sempre pronto a concedersi per un selfie, ama trascorrere le sue giornate capresi in compagnia dei suoi amici più cari e della famiglia. Una tranquilla vita di vacanza che si conclude quasi ogni sera nel grande e spazioso giardino di Villa Verde, il ristorante da lui amato, dove ieri il mito del basket ha voluto festeggiare con un mese d’anticipo il suo compleanno che cade il 14 agosto, data da lui sempre trascorsa sull’isola.

Quest’anno Magic p arrivato in anticipo a Capri ma l’itinerario è stato lo stesso. Arrivato su un grande yacht ormeggiato al largo dei Faraglioni, poi salita in Piazzetta con amici e parenti al seguito tra cui la moglie Cookie e l’amico Samuel L. Jackson, tra i più famosi attori e produttori cinematografici americani. Insieme a loro anche il rapper e attore LL Cool J, fanatico dell’hip hop , che esplose nell’89’ quando vinse il Grammy come «best rap solo» e il suo Lp restò per oltre un anno nella Top pop album chart di Billboard e oltre 70 settimane nella Tob black album chart.

Nell’allegra comitiva non potevano mancare due bellezze al femminile, Kidada Jones, compagna di LL Cool J, e l’attrice e cantante americana Holly Peete che insieme al suo compagno e al gruppo di amici hanno festeggiato il Magico Johnson, gustando i piatti che Francolino, il patron di Villa Verde, aveva già fatto preparare conoscendo i gusti del suo gigante cliente e dell’allegra brigata.

La colonna sonora di That’s amore è stato il tormentone nel famoso ristorante che ha rallegrato gli ospiti di Villa Verde.