Luigi Stinga con Mimmo De Gregorio, due grandi della ristorazione di Sant’Agata

Massa Lubrense. Mimmo De Gregorio, del ristorante “Lo Stuzzichino”, ci ha accolto nel suo locale dove oggi ospita lo chef Luigi Stinga: «Per me ed anche per tutto il Comune di Massa Lubrense oggi è un giorno bellissimo. Sono onorato perché è venuto a trovarmi lo chef Luigi Stinga, un carissimo amico santagatese che onora il nome della nostra città in tutto il mondo. Un ragazzo che ha fatto una grande gavetta».

Luigi Stinga illustra a Positanonews il suo percorso lavorativo e la grande passione per questa attività che lo ha portato a lasciare la sua terra per perfezionarsi e raggiungere livelli altissimi in altre località italiane e non solo, ma sempre portando nel cuore la sua Massa Lubrense dove torna spesso per respirare l’aria ed i sapori unici della città che lo ha visto bambino.