Luciano Spalletti finalmente a Napoli

Finalmente Luciano Spalletti è arrivato a Napoli! Stamane, intorno a mezzogiorno e mezzo, il nuovo tecnico azzurro è giunto in quella che sarà la sua nuova sede almeno per i prossimi 2 anni ed è stato accolto dal presidente Aurelio de Laurentiis, che ha dichiarato: “Siamo qui con il nostro nuovo mister e c’è grande ottimismo, benvenuto a casa”. Con faccia serena e soddisfatta il mister toscano ha detto: “Ai tifosi diciamo forza Napoli e come dicono loro ‘sarò con te’. Felicissimo e onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli. Naturalmente metterò tutto me stesso a disposizione per il bene di Napoli. Napoli è un contesto stimolante”.”Ed è unico”, gli ha fatto eco De Laurentiis. Spalletti inizierà a lavorare in questi giorni e a dedicarsi alla campagna acquisti.