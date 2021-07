Lorena Rae torna in costiera amalfitana tra tanto gossip con Di Caprio: tappa a Positano

Sono già in tanti i vip che hanno calcato le “passerelle” della costiera amalfitana. Gettonatissime sono, come sempre, Amalfi e Positano. Ma, in quest’estate particolare, tra code di pandemia e obblighi di green pass, c’è da aspettarsi l’imprevedibile, anche una Lorena Rae che chiude e apre le sue vacanze in Costiera Amalfitana. «Good Morning Italy», ha scritto la Rae pubblicando una foto che la ritrae nuovamente a Positano, la città verticale che la 27enne ama particolarmente. La modella ha pubblicato anche uno scatto nei pressi della spiaggia di Arienzo.

Il nome di Lorena Rae negli ultimi anni ha risuonato molto tra le file principali del fashion system. È stata anche al centro della cronaca rosa per la sua relazione con l’attore Leonardo Di-Caprio. L’attore con la passione per le ragazze con gli occhi chiari ha iniziato a frequentare Lorena quando si è lasciato con la bionda Nina Agdal ma la storia non è andata oltre una bella amicizia e l’amore non è nato.

Lorena torna in costiera amalfitana, dopo che nel 2020 aveva soggiornato all’Hotel Palazzo Avino di Ravello, per poi spostarsi a Villa Treville a Positano.