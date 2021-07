Lo sposo non si presenta: la promessa di matrimonio si trasforma in una lite tra famiglie. A Mercato San Severino è stata sfiorata la rissa a causa di un matrimonio saltato. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di ieri, lunedì 5 luglio, quando un uomo non si sarebbe presentato al primo piano della casa comunale per la promessa di matrimonio con la futura moglie.

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Le Cronache, si è sfiorata una accesa lite tra i familiari dei due sposi a causa delle nozze saltate presso lo storico Palazzo Vanvitelli. Un evento che ha incuriosito molti, facendo scattare la corsa al lotto.