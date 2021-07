L’Inghilterra soffre con la Danimarca ma vince e raggiunge l’Italia in finale

L’Inghilterra dopo 55 anni sfata il tabù finale. La nazionale dei Tre Leoni raggiunge per la prima volta nella sua storia l’ultimo atto di un Europeo battendo 2-1 la Danimarca ai supplementari. L’urlo di Wembley trascina i ragazzi di Southgate, bravi a superare in rimonta Kjaer e compagni, che alla lunga hanno accusato un calo fisico che ha spianato la strada al successo, sofferto ma meritato, dei padroni di casa. La gemma di Damsgaard su punizione dopo mezzora sblocca la partita, che gli inglesi aggiustano poco dopo con l’autorete del capitano della Danimarca. Nella ripresa il vento del match cambia, ma l’Inghilterra non ha le sufficienti forze per affondare il colpo. Almeno fino ai supplementari, con Kane eroe di Wembley nonostante il brivido per il rigore sbagliato. L’Inghilterra in finale, sempre a Wembley, se la vedrà con l’Italia di Mancini.