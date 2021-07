Lido Atrani: le linee guida per la spiaggia libera, servizi e tariffe.

Premessa

È denominato “Lido Atrani” il tratto di arenile a levante che fronteggia Viale delle Metamorphosi costituito dalla:

Spiaggia libera attrezzata; Spiaggia libera attrezzata gratuita per residenti e altri; Spiaggia libera da attrezzature.

Servizi

Su tutta la parte di arenile denominato “Lido Atrani”, durante il periodo in cui è consentita la balneazione, sono garantiti a titolo gratuito i seguenti servizi minimi all’utenza:

Pulizia quotidiana dell’arenile in concessione; Sorveglianza e assistenza mediante personale all’uopo identificabile.

Sulla spiaggia libera attrezzata a pagamento e a richiesta sono offerti i seguenti servizi:

Cabina adibita a spogliatoio; Ombrelloni e lettini.

Sulla spiaggia libera attrezzata per residenti e altri, inoltre, a pagamento e a richiesta, secondo disponibilità, sono offerti i seguenti servizi:

Ombrelloni e lettini.

Sulla libera da attrezzature non è consentito l’uso di ombrelloni, sdraio, lettini, etc..

Gli utenti per la spiaggia libera attrezzata potranno utilizzare, gratuitamente, il wc ubicato presso Via Dei Dogi e, a pagamento, eventualmente la doccia calda.

Nel Lido Atrani i servizi gratuiti e quelli a pagamento dovranno essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartellone ben visibile all’ingresso dell’area.

Il Comune si avvarrà del servizio di sorveglianza, assistenza e salvamento balneare di personale qualificato. Tale personale, opportunamente organizzato, dovrà essere impiegato durante l’orario della balneazione a sorveglianza dello specchio d’acqua antistante l’arenile in concessione nel numero minimo e secondo le modalità stabilite dall’ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno.

Il periodo di funzionamento del Lido Atrani è compreso dal 1° giugno 2021 al 31 ottobre 2021 e dovrà avere obbligatorio inizio entro il 15 giugno 2021.

Il Lido Atrani resterà aperto al pubblico dalle ore 08.00 alle 17.00 di ogni giorno.

Dopo le ­16.00 non è consentito l’accesso al “Lido Atrani” e l’utilizzo degli arredi da spiaggia, salvo diverso avviso da parte del comune di Atrani per manifestazioni organizzate dal comune di Atrani.

Tariffe noleggio ombrelloni e lettini

Nella spiaggia libera attrezzata elioterapica, ed eventualmente a richiesta nella spiaggia libera attrezzata gratuita per residenti e altri, verrà richiesto agli utenti il pagamento di tariffe per il noleggio delle seguenti attrezzature: Lettini e Ombrelloni.

Sulla libera da attrezzature non è consentito l’uso di ombrelloni, sdraio, lettini, etc..

La posa dell’ombrellone sul pre-installato avverrà a seguito di richiesta dell’utente e pagamento avvenuto.

I cittadini residenti nel Comune di Atrani e altri (come verrà stabilito da apposita delibera di giunta) dovranno esibire all’entrata idoneo documento comprovante la residenza.

Il numero massimo delle persone che possono occupare il posto ombra è di n. 3 (tre) adulti o n. 2 (due) adulti e massimo n. 2 (due) bambini. Il cliente deve conservare la ricevuta relativa ai servizi acquisiti ed esibirla ad ogni richiesta del personale preposto. Le ricevute emesse non sono rimborsabili.

Disposizioni generali

Nel tratto in concessione denominato “scoglio a pizzo” non è garantito il servizio di sorveglianza e salvamento.

Tale tratto è adibito a solarium e per esso sono previsti n. 20 postazioni (di cui n. 10 solo e soltanto per l’utenza “residenti e altri” come stabilito da delibera di giunta) gestite dal Comune di Atrani su due turnazioni:

08.30 – 12.30

12.30 – 16.30.

Dovrà inoltre essere esposto apposito cartello ben visibile secondo le indicazioni della Capitaneria di Porto di Salerno.

Tale tratto in concessione potrà essere impegnato quindi dai residenti oppure da altri utenti, con possibilità per i residenti di utilizzare il proprio lettino e l’obbligo per gli altri di noleggiarlo.

Disposizioni generali

Eccetto per i residenti e altri nel tratto di spiaggia a loro riservato, nessuno può introdurre attrezzature da spiaggia proprie (ombrelloni, sedie a sdraio, frigoriferi, etc.)

Non possono essere introdotti nel lido Atrani animali di qualsiasi specie anche se muniti di museruola e guinzaglio.

I rifiuti dovranno essere riposti negli appositi contenitori; è assolutamente vietato spegnere nella sabbia le cicche di sigarette, che dovranno essere riposte negli appositi contenitori.

Il cliente è responsabile delle attrezzature in dotazione e pertanto all’inizio e alla fine di ogni periodo di utilizzo si procederà alla verifica dello stato delle attrezzature in contraddittorio con il personale addetto.

Il cliente deve utilizzare le strutture balneari avendo cura di non danneggiarle e dando pronta comunicazione al personale addetto al lido dell’eventuale malfunzionamento delle stesse.

L’amministrazione Comunale esercita tutti i necessari controlli per verificare il buon andamento della gestione ed il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti. A tal fine può avvalersi degli agenti di polizia locale o di altri organi di controllo.

Eventuali lamentele o reclami dovranno essere inoltrati per iscritto all’amministrazione Comunale stessa tramite istanza al protocollo.

Il Comune non è responsabile di eventuali guasti o smarrimenti di oggetti e merce di qualsiasi tipo che dovessero verificarsi all’interno della struttura “Lido Atrani”.