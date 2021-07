DALLA RASSEGNA STAMPA DI ANTONINO SINISCALCHI E IL MATTINO

LIANA LE SERRE NEO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE LE AMICHE DEL MUSEO CORREALE

L’assemblea dell’associazione Le Amiche del Museo Correale, ospitata nella suggestiva cornice del Vivaio Ruoppo, ha eletto il nuovo consiglio direttivo.

Presidente: Liana le Serre

Vice Presidente: Imma Mascolo

Segretaria: Adele Aversa

Tesoriera: Nadia Di Leva

Editor: Serena Abbondandolo

Le quattro consigliere: Rachele Palomba, Monica Rocco, Giuliana Pegge, Annalisa Mazzarella.

Di diritto, come da Statuto, fanno parte del Comitato esecutivo le 5 socie fondatrici Paola Savarese, Rossella Di Leva, Annuccia Pane, Désirée Marino Scala, Angela Cacace e la Past President Margherita Liccardi.

Le prime parole della neo presidente sono proprio di gratitudine per chi l’ha preceduta. «Voglio ringraziare – ha detto Liana Le Serre – Margherita Liccardi per questi due anni di presidenza. Con il suo sorriso, la sua determinazione e la sua dolcezza è riuscita a portare avanti tanti bei progetti con grande impegno soprattutto in questo periodo così difficile. Grazie di cuore per averci coinvolte e tenute unite in tutte le iniziative che hai realizzato anche attraverso le attività digitali che durante il difficile periodo del Covid ci hanno consentito di sentirci tutte vicine e vivere momenti spensierati».Alla neo presidente ed al nuovo direttivo sono arrivati i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte di tutte le socie dell’associazione nata allo scopo di rilanciare la struttura museale di Sorrento.

Liana-Luciana Le Serre è docente di letteratura Italiana e Storia presso l’istituto Polispecialistico San Paolo, condivide la passione per l’arte con il marito Antonino Pane, e sovente ,in giro per musei europei ci regala immagini di opere d’arte , indimenticabili dal San Pietroburgo , belle e inedite vedute di Sorrento. Assume la presidenza, Liana, in un particolare momento di transizione dell’Ente Museo Correale. Ristrutturazioni architettoniche e logisiche in atto, produrranno un nuovo grande e più funzionale Museo. In questo momento è prestatore di opere d’arte al Palazzo reale di Milano, e all’Amministrazione di Firenze per la mostra su Dante.Le Amiche del Museo sono spalla e supporter , con i loro consigli e soprattutto con le loro realizzazioni , vedi illuminazione viale del giardino ornamentale. Alla neo presidente vanno i miei auguri personali e quelli della redazione di Positanonews.