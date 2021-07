L’hotel Klein Wien di Piano di Sorrento smentisce le voci infondate di chiusura per Covid, è aperto e sicuro

L’hotel Klein Wien di Piano di Sorrento smentisce le voci infondate di chiusura per Covid.

L’Hotel Klein Wien smentisce categoricamente le voci circolate nelle ultime ore circa l’asserita chiusura della struttura per Covid. Si tratta di una fake news, in quanto l’hotel ha scrupolosamente aderito al protocollo Covid-free di Federalberghi, non è mai stato chiuso e continua ad essere pienamente operativo.

Noi di Positanonews diamo piena solidarietà alla struttura alberghiera che è una delle più belle della Penisola sorrentina, posizione panoramica che si affaccia sul mare, gestito con professionalità e amore.