L’ex calciatore Alessandro Del Piero si gode il mare ed il sole di Capri

Il grande ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero, il famoso Pinturicchio, ha scelto Capri per una tappa delle sue vacanze in compagnia della moglie Sonia Amoruso e i tre figli Tobias, Dorotea e Sasha. Del Piero si gode il mare ed il sole a bordo di un bellissimo yahct e pubblica su Instagram una foto con lo sfondo dei Faraglioni.

Alessandro Del Piero vive ormai da Anni in America ma cerca sempre di tornare il più possibile nella sua amata Italia dove è amatissimo. E per questa estate 2021 ha scelto, tra le varie tappe, anche l’isola azzurra che lo ha affascinato per la sua bellezza e per il mare cristallino.