Le telecamere del TG2 a Furore, tra paesaggi mozzafiato e cucina locale

Oggi le telecamere del TG2 si sono accese sulla città di Furore, tra Positano ed Amalfi. La via dell’amore e le sue bellezze incastonate nella roccia, un luogo che attrae turisti nazionali ed internazionali. E tra le tante attrattive quella della zipline che parte dalla zona montana per arrivare al mare. L’unico impianto del genere presente in costiera amalfitana e penisola sorrentina. E non poteva mancare uno sguardo alla cucina con i piatti tipici locali ed i prodotti del territorio.