Le star del web in vacanza a Positano e Capri, da Valentina Ferragni a Valeria Angione. Tutte le novità

Le web star stanno scegliendo con piacere la bella costiera Amalfitana e la bella Capri per passare le loro vacanze estive. Dopo l’arrivo di Soleil e Dayane star del grande fratello, dopo l’arrivo della modella Play Boy Asia Valente e tante altre star che in questi anni hanno conquistato i social, sbarcano tra Positano e Capri tre “piccole” e giovani star del web e non solo.

Due settimane fa, l’arrivo della campionessa olimpionica Carlotta Ferlito ha fatto impazzire le ragazzine positanesi. Carlotta, ginnasta della nazionale italiana, è stata per anni protagonista del noto programma di MTV, ginnaste vite parallele e vanta tantissime medaglie d’oro e d’argento alle ultime Olimpiadi.

Dopo Carlotta è il turno di Maria Sole Pollio, che in occasione del suo 18esimo compleanno ha deciso di trascorrere un weekend sulle spiagge Capresi. La Pollio è diventata nota nel mondo dello spettacolo per la sua presenza nelle ultime due stagioni di Don Matteo, dove lei è stata una delle protagoniste, per esser diventata copresentatrice del festival della canzone estiva “Battiti Live” insieme ad Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri e per la popolarità che ha riscosso il suo libro, uscito nei primi mesi de 2021.

A proposito di Capri! Altre star che hanno varcato l’isola sono state Valentina Ferragni, Stefano De Martino e Valeria Angione. La Ferragni, sorella minore di Chiara Ferragni, ha intrapreso da poco i passi della sorella maggiore. Lo scorso anno ha partecipato a molteplici collaborazioni pubblicitarie, tra cui Labello e Gillet Venus, e alla fine del 2020 ha lanciato la sua collezione di orecchini, che portano proprio il suo nome come marchio.

Stefano di Martino ormai è cittadino caprese. A bordo della sua imbarcazione passa i weekend più belli sulle rive dell’isola in compagnia di suo figlio Santiago, avuto dal matrimonio con Belen Rodriguez, che quest’anno salta la solita vacanza qui sulle coste sorrentine ed amalfitane dato l’arrivo della piccola Luna Marì. Cogliamo l’occasione per porgere i nostri auguri.

Infine Valeria Angione. Anche lei avvistata con la Ferragni sulle coste capresi, ora ha deciso di trascorrere qualche giorno sulla costiera amalfitana. Dopo aver conquistato il web con i suoi video ispirati alla vita universitaria, la 25enne napoletana Valeria Angione, sbarca a Positano per una piacevole e rilassante vacanza in compagnia del suo fidanzato. La ragazza conta oltre 700 mila follower sui social, e sono diventati virali suoi video dove ironizza sui decreti legge usciti negli ultimi anni a causa del covid. Una ragazza dinamica, intraprendente, che si è laureata in economia nel 2016. Ha deciso di intraprendere il percorso da YouTube e quasi per gioco, e oggi conta milioni di visualizzazioni, tanti omaggi, e tante ospitate nei più grandi festival di teatro nazionali. Si può pensare infatti che due anni fa è stata un invitata speciale del Giffoni Film Festival di Salerno e che quest’anno abbia vinto il premio come “artista rivelazione “ al BcT di Benevento. Nel suo piccolo l’Angione sta cercando di scalare la popolarità lanciando anche cosmetici, abbigliamento e merchandising che portano il suo nome. Qualcosa di innovativo e carino. Vanta molteplici collaborazioni tra cui quella con Aperol Spritz, la più famosa.

Insomma, come sempre la nostra costiera è meta non solo per i turisti ma anche per le web star e vip che cercano pace e tranquillità, ma soprattutto buon cibo. Un posto meraviglioso da vivere!