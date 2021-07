L’Associazione CapriVera presenta un’interrogazione: “Chi occupa l’immobile che fu donato al comune in Via Aiano?

L’Associazione CapriVera, guidata dal capogruppo Roberto Bozzatore, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook comunica: «Come viene usata e da chi è occupata la proprietà comunale di via Aiano di Sopra? E’ quanto chiede il gruppo consiliare Caprivera che ha presentato un’interrogazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all’assessore ai servizi sociali, chiedendo la discussione nella prossima seduta di Consiglio.

Questo è il testo dell’interrogazione, firmata da Roberto Bozzaotre, in qualità di capogruppo del gruppo consiliare Caprivera.

PREMESSO CHE :

Il Comune di Capri è proprietario dell’immobile in oggetto in virtù di disposizione della sig.ra Carmela Russo che testualmente nel proprio testamento affermava: “Istituisco EREDE UNIVERSALE del mio patrimonio mobiliare e immobiliare (ivi compresa la casa e il deposito alla Via Aiano di Sopra di mia proprietà ed ivi compresi depositi, bancari e postali nulla escluso o eccettuato) il Comune di Capri – con destinazione specifica ad esigenze di carattere sociale ……”;

assecondando le citate disposizioni del de cuius, l’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Municipale n. 75 del 12.04.2016 ha stabilito “di destinare a sede operativa del Centro Antiviolenza e del Centro Polifunzionale “Sogni Azzurri l’immobile” ;

a tal scopo, successivamente alla richiamata delibera giuntale, sono stati eseguiti degli importanti lavori di manutenzione;

da un anno l’immobile versa in inaccettabili condizioni di abbandono, già segnalate, peraltro, dallo scrivente Gruppo consiliare con nota del 10.07.2020.

CONSIDERATO CHE :

Negli ultimi giorni l’immobile risulta occupato pur non essendo stato pubblicato all’Albo pretorio alcun provvedimento amministrativo che autorizzi l’uso del bene, la cui destinazione, come si è detto è stata già individuata dalla Giunta con la richiamata delibera 75 del 12.04.2016;

una tale situazione desta non poca preoccupazione, visti i moltissimi casi sul territorio nazionale, di occupazione di immobili comunali da parte di soggetti non autorizzati.

RITENUTO NECESSARIO:

Richiedere alle Signorie in indirizzo i chiarimenti del caso al fine di tutelare l’immobile, la sua importante destinazione sociale ed evitare inoltre che un utilizzo non consono del bene possa esporre l’Ente ad azioni legali da parte di eventuali eredi, si chiede di conoscere:

Se risulta vero che l’immobile in oggetto è attualmente occupato e, in caso di risposta affermativa, da chi; Se esistono atti di assegnazione per l’utilizzo di tale immobile; In base a quale titolo l’immobile è stato concesso e se sono state rispettate le volontà testamentarie della dante causa dal momento che la donazione era finalizzata a fronteggiare “esigenze di carattere sociale e con particolare riguardo alla destinazione a CASA di Famiglia per persone bisognose, disabili e anziani;” Quali azioni l’Amministrazione intende assumere qualora si riscontrasse una immissione ed occupazione senza titolo, oltretutto da parte di persone non in possesso dei requisiti previsti specificamente dal testamento della sig.ra Carmelina Russo; Quali azioni l’Amministrazione intende assumere nei confronti di chi, eventualmente, ha dato il consenso ad una immissione senza titolo nell’immobile in oggetto, dal momento che le chiavi degli accessi alla proprietà certamente erano in possesso del Comune di Capri.

Pertanto alla luce di quanto esposto

SI RICHIEDE

discussione nel prossimo Consiglio Comunale.

Con osservanza.

Il Capogruppo del Gruppo Caprivera Roberto Bozzaotre».