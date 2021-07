La Volley Meta batte la Rinascita Lagonegro e conquista le finali nazionali

Un’altra soddisfazione per la Volley Meta. Ieri pomeriggio l’U15 ha battuto la Rinascita Lagonegro e ha conquistato le finali nazionali: “Anche l’under 15 stacca il biglietto per le finali nazionali che si terranno ad Albenga/Alassio il 6-8 luglio. I ragazzi metesi sono scesi in campo molto concentrati e motivati non lasciando spazio alla Rinascita Lagonegro, chiudendo la partita in tre set. Grossa soddisfazione per il coach Cilento e per tutta la schiera di tifosi accorsi per l’occasione. Bravi ragazzi, Forza ComCavi Meta”.