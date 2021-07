«La verità non esiste»: un cortometraggio in Costiera Amalfitana. Ce ne parla Lara Adinolfi in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Nella vita è meglio seguire l’istinto o la ragione? È questa la domanda esistenziale intorno a cui si dipanerà il cortometraggio dal titolo «La verità non esiste», ideato da Armando Montella. Il corto della casa di produzione cinematografica Viceversa con la regia di Roberto Cicco, la sceneggiatura dello stesso Montella e di Giovanni Masturzo, l’aiuto regia di Roberto Cicco, la sceneggiatura dello stesso Montella e di Giovanni Masturzo, l’aiuto regia di Guglielmo Lipari è ambientato nello scenario da favola della Costiera amalfitana.

Le riprese che sono già iniziate a giugno, dureranno ancora per tutta l’estate in attesa della proiezione del corto in autunno. A fare da cornice privilegiata al racconto per immagini sarà quindi la meravigliosa Costa d’Amalfi. Sono infatti state scelte come location oltre agli scorci della Divina anche gli scenari più incantevoli di Furore, il piccolo paradiso naturale sospeso tra cielo e mare, dal 1997 patrimonio dell’umanità Unesco. E proprio qui, in una villa che si affaccia sul famoso fiordo e negli ambienti delle Cantine Marisa Cuomo, saranno ambientate le vicende al centro della storia.

La trama parte da un unico personaggio: Roberto, un imprenditore di un’azienda vinicola che per una malattia, perde la memoria e conseguentemente la lucidità. Ecco lo start della vicenda che ruoterà, anche successivamente, intorno a lui. Ciò che gli accadrà infatti rappresenterà per il protagonista un’occasione per ricomporre le tessere del mosaico della propria vita, ripercorrendo le scelte fatte ed i desideri sopiti. Con il prezioso supporto della moglie Maria e dell’amico di sempre Luca, Roberto si riapproprierà, progressivamente, del suo passato e, nel contempo, si porrà una serie di quesiti esistenziali.

Tante le professionalità cavesi impegnate nell’opera. Oltre al fonico Enzo Siani, all’operatore alla camera Alfonso Ruggiero, alla scenografa Valeria Emanuele, alla truccatrice Myriam Di Matteo, all’iperatore per il drone Vittorio Emanuele ed alla segretaria di produzione Anna Rapoli, emergono molti interpreti di talento. Tra gli attori ci sono brillanti professionisti di Cava de’ Tirreni come Carolina Damiani, Rosario Volpe, Peppe Bisogno, Sergio Carrozza, Raimondo Tanimi Adinolfi e Mario Ianora. Non mancherà poi Armando Montella che ha voluto partecipare alle riprese anche come attore. «La verità non esiste è un lavoro cinematografico intimo, nel quale si pone al centro la contrapposizione tra passato e ragione che ha tormentato ognuno di noi almeno una volta nella vita – sottolinea Armando Montella – La crisi di Roberto rappresenta per lui un’opportunità per affrontare degli interrogativi che lo hanno assillato per tutta la vita e a cui, alla fine, saprà dare una sua personale risposta».