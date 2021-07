La Travelmar inserisce Vietri sul Mare tra le nuove rotte principali

Vietri sul Mare è una delle nuove rotte principali della compagnia di navigazione Travelmar che da decenni cura i collegamenti marittimi in costiera amalfitana. Il patron della Travelmar, Marcello Gambardella, ha sottolineato come dopo il periodo della pandemia ci sia una grande voglia di spensieratezza e ritorno alla normalità. Ed aggiunge, in un’intervista rilasciata a Lira Tv: «Noi ci siamo preparati in questo lungo periodo cercando di attrezzare nuovi porti. Infatti la prossima settimana è prevista l’inaugurazione del nuovo approdo di Vietri sul Mare. Sicuramente i dati sono incoraggianti, c’è una grande voglia di ripresa. Certamente siamo lontani dai numeri del 2019, ma cercheremo di tornare a quelle cifre nel 2022. Questo è un anno di transizione, mancano gli stranieri e stiamo accogliendo un turismo locale».