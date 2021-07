Nell’attesa di conoscere il risultato della finalissima di questa sera tra Italia e Inghilterra in cui, per ora, è in vantaggio quest’ultima per 1-0, c’è qualche tifoso “british” che si è fatto prendere un po’ troppo dalla frenesia e dall’adrenalina per il match. Immortalato infatti a festeggiare completamente nudo, con in mano la bandiera della sua squadra, il supporter ha gradito decisamente i tanti scatti e video che gli sono stati dedicati.