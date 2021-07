La star up Smart Coasting Amalfi Coast sulla rivista di business “Millionaire”

Smart Coasting Amalfi Coast è una start up di servizi digitali e di formazione che è nata in piena pandemia in Costiera Amalfitana dalla mente creativa di Giovanna Villani (Dott.ssa in Mediazione Linguistica e Culturale) ed Antonella Florio (Dott.ssa in Lettere Classiche).

E per loro arriva un grande riconoscimento perché la famosa rivista di business “Millionaire” del mese di luglio 2021 dedica un articolo alla loro creazione nella sezione “Italia che riparte”.

La mission di Smart Coasting è quella di puntare alla valorizzazione e diversificazione del capitale umano del territorio, formando figure professionali capaci di creare valore aggiunto nel segno dell’innovazione e della digitalizzazione.

E proprio sull’onda di questa mission e del motto “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together” che la startup mette a disposizione due servizi principali:la formazione e il Digital Learning, e la gestione delle risorse umane (HR management).

Nello specifico Smart Coasting, attraverso i social (Facebook ed Instagram), ha creato un network di insegnanti di materie umanistiche e scientifiche. In questo modo i collaboratori di Smart Coasting avranno sia la possibilità di prendere parte a un progetto di ampio respiro, capace di avvicinare la cultura alla comunità attraverso i nuovi strumenti digitali (stories e post di Instagram, quiz, brevi videolezioni), sia di promuovere le lezioni individuali che essi desiderano impartire nelle varie discipline.

Attualmente, nonostante i pochi mesi di vita, Smart Coasting conta collaborazioni con docenti di Italiano, Latino, Greco, Inglese, Spagnolo, Tedesco e Francese.

Il servizio di HR Management nasce, invece, dall’esigenza di colmare la forte distanza che esiste tra il mondo del lavoro e i giovani formati o in formazione. Tutti coloro che si rivolgono a Smart Coasting potranno usufruire di una vasta gamma di servizi come consulenze di personal branding, coaching per preparazione colloqui sia in italiano che in inglese, corsi di inglese, creazione di CV e cover letter professionali in più lingue, sponsorizzazione di offerte di lavoro.