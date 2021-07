“La rinascita” di Angelo Iannelli …lotta alla pandemia seconda ondata

RINASCITA IN TOUR

Martedì 20 luglio, alle ore 19:00, nell’incantevole location del Gran Caffè Gambrinus si è svolta la settima tappa del tour “La rinascita” di Angelo Iannelli, dove è stato presentato il libro “Pandemia seconda ondata, rabbia e confusione, la sfida di Pulcinella”, edito da Albatros Edizioni.

Una serata storica, nel corso della quale sono stati ricordati gli intellettuali del passato, il salotto degli artisti, il caffè della bella Napoli. Una manifestazione poliedrica, ricca di un mix di emozioni: Arte, Cultura e bellezza, incentrata sulla sfida di Pulcinella al Covid, che ha voluto donare momenti di spensieratezza alle persone fragili e meno fortunate. Per l’occasione, l’ambasciatore del sorriso ha indossato il camicione bianco, il cuppolone e il turcitrulo, simbolo di abbondanza e promiscuità e, togliendosi la maschera nera, ha parlato di verità e giustizia.

Nello storico bar di Piazza Plebiscito tra la bellezza della location tra tanta gente di spessore e il nostro inviato caporedattore Gigione Maresca sono accorsi tanti personaggi e amici per celebrare la presentazione del libro. La manifestazione è stata moderata, con maestria, dalla psicologa e presentatrice Edda Cioffi, che ha coinvolto tutti i partecipanti. La serata si è aperta con una magia surreale tra le note di Napul’e eseguita dalla violinista Daniela Trionfante e il profumo del caffè, accompagnata dai chitarristi Giulio Bosso e Rosario Rei Penza, mentre una bellissima modella dell’Accademia Maria Mauro con eleganza mostrava l’abito “Pulcinella”, con lo sfondo di due quadri meravigliosi a tema “Pandemia” degli artisti talentuosi Bruno Ciniglia e Luigi Calì. Presente la famiglia del Gambrinus Antonio, Arturo e Michele Sergio. A fare i saluti di casa è stato l’imprenditore Massimiliano Rosati, che ha ringraziato l’artista Iannelli per il suo instancabile impegno socio-culturale. Sono intervenuti l’Assessore alla Cultura e al Turismo di Napoli, Annamaria Palmieri, il presidente del Premio Nazionale “Amato Lamberti” Nino Daniele, il cantante Mario Maglione, l’antropologo e studioso di Pulcinella, il Prof. Domenico Scafoglio, il re della tammorra Marcello Colasurdo, lo scultore Domenico Sepe, il Maestro pasticciere Sabatino Sirica, la giornalista Emanuela Gambardella, attraverso la rete il virologo Giulio Tarro. Una bellissima serata, basata sul sorriso e la rinascita, che ha visto alternarsi momenti di confronto e di riflessione sul significato storico e folkloristico di Pulcinella e prospettive di rinascita post pandemia, intervallati da momenti artistici emozionanti, come quelli degli artisti Mario Maglione, Marcello Colasurdo e lo stesso Pulcinella. Al professore Scafoglio è stato consegnato il prestigioso “Premio Ambasciatore del Sorriso”, mentre al Gambrinus un corno portafortuna e un busto di pulcinella. Erano presenti i giornalisti Alessandra De Cristofaro, Franco Buononato, Giuseppe De Carlo, Gigione Maresca, Pasquale Spera e Rosita Arpaia Bevilacqua, la top model Giada Salzano, gli operatori delle immagini e elle riprese tv Davide Guida, Maurizio Fontanella, Franco Capasso, personalità del territorio Massimo Curzio, Haruna Jarra, Loredana Condurro e Ciro Pisco, i fotografi Sandro Barrasso e Vincenzo Burrone. Le riprese sono state effettuate da Club Economy Tv, Campania Felix, Tele Blu, DGPhotoArt, Positanonews, 87 TV. Foto Bruno Ciniglia

https://www.youtube.com/watch?v=KQqjOAeMp5shttps://www.youtube.com/watch?v=ngLnLPXLy68