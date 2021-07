LA PASSIONE DEL TEATRO VA IN SCENA, ANZI IN…”SCENATEATRO” DAL 15 AL 25 LUGLIO

SARANNO 8 LE SERATE TEATRALI DEGLI ATTORI DEL LABORATORIO “SCENATEATRO“ AL MUSEO DIOCESANO S-MATTEO DI SALERNO

Diceva Nelson Mandela ““Non può comprendere la passione chi non l’ha provata”, ed è proprio quella passione che sarà messa in scena degli attori del Laboratorio “Scena Teatro”, diretti da Antonello De Rosa, in cui il lavoro ed il piacere della condivisione di quel palco, da tanto tempo chiuso, sarà il cuore pulsante di un progetto teatrale portato avanti con passione e dedizione dagli studenti-attori dell’Accademia teatrale . Si parte il 15 luglio con “Giulietta e Romeo” ,il 16 luglio “Visita di condoglianze”, sabato 17 luglio , invece in scena “Clitennestra” e domenica “Una notte d’estate”. Lunedi 19 e martedì 20 luglio “Omaggio a Campanile” mentre il 25 luglio gran finale con “Il malato immaginario”. Una settimana densa di appuntanti per “Il Gioco serio del Teatro…la ripartenza” in scena dal 5 giugno presso il Museo Diocesano S. Matteo di Salerno ,con grande affluenza di pubblico e grandi consensi della critica. Tanti gli attori che calcheranno il palcoscenico :

Daniela Guercio, Sara Zito, Francesco Cesareo, Grazia Savignano ,Chiara Morandin ,Brunella Peduto, Loredana Veneziano ,Enza Barone ,Mirella Costabile ,Elisa Calascione ,Donatella Forte ,Andrea Sica ,Valerio de Leo, Renato Rescigno, Antonella Mastrolia, Carmela Liguori ,Anna Pappalardo ,Maria Cristina alfinito, Attilio Matarazzo, Andrea Cavalloni, Luigia Tramutola ,Simona Mastrantuono, Natalia Rufrano, Rosalia de Blasio, Rosanna de Bonis ,Gennaro Rosa, Carlo Simeoni ,Franca Guarino ,Caterina Ianni ,Paola Liguori ,Teresa Massaro, Danilo Ercolini, Maria Giuseppina Russo ,Simona Avallone ,Marianna Avallone ,Peter Zobel ,Giuliano Pedrizzi ,Camilla la Corte, Mario Vietri ,Cristiano Condurro, Nicolas Schettini ,Manuel Chianese, Michele Giorgio Gaggia ,Sara Lepore Gianluigi De Luca, Giulia Cipullo ,Livia di Gioia ,Matteo di Feo ,Antonio Capozzoli, Antonio Arienzo ,Gianluca Corazziere ,Rosalba Ronca ,Cecilia Spera ,Giusy Lamberti ,Angela Avallone ,Massimo Portanova ,Anna Maria Somma ,Anna Renzi ,Giuseppina Iovine ,Rosa Muto ,Raffaella Civitillo ,Flavia Mandia ,Anna Maria Apicella ,Marcella Ragosta ,Maria Mazziotti.

Ingresso spettacolo: 10 €

Acquisto biglietti:

info e prenotazioni scrivere al 3922710524 whatzapp

punto vendita c/o Gruppo Le Muse via Francesco Crispi 20 Salerno

Acquisto online: https://www.postoriservato.it/showproductlist_sc_4.html…