La Nazionale Italiana canta in Napoletano

Lorenzo Insigne, oltre ad essere un grandissimo giocatore, non a caso è il capitano del Napoli ed il N10 della Nazionale Italiana, è noto ai più per essere sempre il vero mattacchione delle squadre in cui gioca. E’ l’anima del gruppo, quello che organizza gli scherzi ai compagni, i barbecue a fine partita ma, soprattutto, quello che adora la musica neomelodica e la diffonde in tutti i momenti di libertà dei calciatori, “obbligandoli” a cantare. E’ ciò che è avvenuto anche sul charter di ritorno da Monaco di Baviera dove la Nazionale Italiana ha affrontato il Belgio nei quarti di finale. Ed è stato proprio Matteo Pessina a realizzare il video in cui si vede e si sente la squadra azzurra divertita a ballare e a cantare la canzone “Ma quale dieta”.