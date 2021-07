La finale Italia-Inghilterra va rigiocata, la petizione online da parte dei tifosi inglesi

Sta facendo discutere la petizione change.org – sottoscritta da circa 100.000 persone – con la quale si chiede che venga rigiocata la finale di Euro 2020 Italia-Inghilterra. Il motivo alla base della richiesta sarebbe legato alle decisioni dell’arbitro Kuipers che avrebbero favorito l’Italia e falsato la partita. In particolare si fa riferimento al gesto di Chiellini che, nel finale dei tempi supplementari, ha trattenuto il calciatore inglese Saka per il collo della maglia. Gesto punito con un’ammonizione, come da regolamento. Ma i tifosi inglesi non ci stanno e sostengono che l’azzurro Chiellini andava espulso.

Nel testo che accompagna la petizione si legge: «La partita dell’11 luglio non è stata affatto corretta. L’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo dopo aver trascinato i giocatori inglesi come fossero schiavi. Le spinte, le trattenute, i calci. E all’Italia dopo tutto questo è stato permesso di vincere? Totalmente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un’espulsione per la sua condotta e la partita dovrebbe essere ripetuta con un arbitro imparziale».