La Costiera Amalfitana ispira una delle illustrazioni di Enrica Mannari per il Look Book estivo di Amazon.it

Amazon presenta “Amazon Summer Colors”. Lo stile, i colori e l’eleganza della Costiera Amalfitana ispirano una delle 10 illustrazioni di Enrica Mannari per il Look Book estivo di Amazon.it

I sandali sono calzature tradizionali della Costiera Amalfitana: la loro semplicità e bellezza racconta, ancora oggi, una storia di passione degli artigiani locali. Le vetrine Made in Italy e Handmade di Amazon.it espongono le eccellenze del territorio, tra queste anche i Bikini dell’azienda sorrentina Bikinicolors e i sandali fatti a mano della Calzoleria Naclerio.

“Vestiti come ti pare e indossa sempre te stessa” scrive Enrica Mannari, designer, artista e divulgatrice emozionale per accompagnare l’illustrazione ispirata non soltanto ai colori, allo stile, alla moda e all’eleganza della Costiera Amalfitana, ma anche a quella sensazione di benessere e libertà che si prova scoprendo il “balcone italiano” sospeso tra il Mar Terreno e le pendici dei monti Lattari. L’illustrazione è inclusa nel Look book Amazon Summer Colors da colorare, immaginato e realizzato insieme ad Amazon.it per l’estate 2021. L’originale catalogo, pensato per accendere la creatività e la voglia di vacanza è disponibile per tutti qui: amazon.it/summer2021.

In Costiera Amalfitana, gli artigiani delle città producono splendidi sandali di cuoio di pregiata qualità. La nascita di queste calzature si deve alla fantasia degli artisti locali che, per innovarsi, hanno creato una scarpa semplice, fatta a mano e decorata al momento, con perline, pietre dure o brillantini, per soddisfare ogni creatività. Oltre al tipico sandalo ad infradito o a ragno, sono famosi anche i sandali di tela con la suola in corda. E per chi desiderasse indossare e portare sempre con sé i colori e lo stile di un luogo così iconico, nelle vetrine Made in Italy e Handmade di Amazon.it sono stati selezionati, tra i prodotti locali e artigianali, due articoli fashion intramontabili. I bikini in morbida microfibra a fascia – modello Frou Frou – con bordino arricciato in tantissimi colori diversi dell’azienda sorrentina Bikinicolors, e i sandali stile “Positano”, interamente fatti a mano, dove la tomaia è costituita da un semplice triangolo bianco in pelle e il fondo è in cuoio Fiorentino, della Calzoleria Naclerio, che dal 1896 realizza sandali artigianali in Agerola.

Ma nelle vetrine Made in Italy e Handmade per l’estate 2021 di Amazon.it si trovano colori, tessuti e stili per tutti i gusti e per “indossare sempre se stessi”. Quest’anno si possono esplorare le 10 destinazioni italiane del Look Book che hanno ispirato le illustrazioni di Enrica Mannari, sia fisicamente, sia nella comodità della propria casa, grazie alla selezione dei prodotti delle diverse vetrine: Made in Italy, con prodotti a forte identità territoriale, la vetrina Amazon Launchpad, per un’ampia scelta di prodotti delle migliori start-up, la vetrina Handmade, in cui sono disponibili le eccellenze degli artigiani italiani e internazionali, e la vetrina Climate Pledge Friendly, per aiutare i clienti nelle loro scelte più sostenibili per l’ambiente. Un universo di possibilità per assaporare territori diversi anche a chilometri di distanza, sostenere le oltre 14.000 piccole e medie imprese e gli artigiani locali prediligendo prodotti etici.