La Chiesa di San Gennaro a Capodimonte: l’eccellenza artigianale campana nel restauro “orchestrato” dall’archistar Santiago Calatrava.

Le vetrate artistiche sono opera del maestro vetraio Antonio Perotti di Vietri sul Mare, realizzate con l’antica tecnica della cucitura a piombo, su disegni d’ispirazione sacra del Calatrava.

La Crocifissione e la Deposizione, per il tamburo di ingresso, la Resurrezione e l’Ascensione per i due rosoni laterali. Le porte laterali che conducono in sagrestia, presentano invece quattro vetrate decorate con motivi floreali.