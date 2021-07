LA CASCATA DI POSITANO

Forse con la delibera recente dell’Amministrazione di Positano si incomincia a intraprendere la strada che condurrà alla produzione e sistemazione di un luogo paesisticamente interessante. E stato infatti emessa una delibera che prevede lo spostamento del deposito degli automezzi della raccolta rifiuti, e quindi la realizzazione di una vecchia idea di giardini pubblici. Positanonews con i suoi servizi e i suoi inviati ha sempre sottolineato la molteplice valenza ambientale del luogo, per cui si felicita con l’amministrazione.

DELOCALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI

DEL COMUNE DI POSITANO SULL’AREA COMUNALE DENOMINATA CARCARONE

Ritenuto che l’area della Cascata, attualmente adibita a Centro di Raccolta Comunale dei RR.SS.UU

differenziati, è da sempre stata pensata per la realizzazione di progetto per la pubblica collettività ed in

particolare come area attrezzata a villa e giardini comunali e che Questa Amministrazione ha intenzione di

riportarla a questa utilizzazione attraverso la delocalizzazione del Centro di Raccolta comunale in area

diversa;