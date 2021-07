La bellissima Atrani è in festa per la patrona Santa Maddalena . Come ogni 22 luglio Atrani è pronta a onorare la sua Patrona Santa Maria Maddalena. I festeggiamenti di una della ricorrenze religiose più suggestive della Costiera Amalfitana sono iniziati il 15 luglio quando, dall’alto del campanile, è stato innalzato il drappo raffigurante l’effige della Santa.





Le tradizioni vengono rispettate, anche se contenute, per le norme sul Covid, c’è stata l’alzata del quadro in Piazza Umberto, l’accensione dopo 70 anni delle croci nella grotta, e ieri, con Padre Carmine Satriano originario di Positano, l’ Intronizzazione della Venerata Statua di Santa Maria Maddalena e Messa Solenne che potete vedere qui in diretta , poi l’Omaggio ai Caduti . A tutti gli atranesi e a tutte le Maddalene auguri , è sicuramente una delle feste più belle e suggestive della Costa d’ Amalfi in una gemma della Campania di valore inestimabile come Atrani

Foto 2 di 2



Ecco il programma di oggi



Mercoledì 22 luglio – Festa di Santa Maria Maddalena

Ore 7.00 – 8.00 – 9.15 – 10.30: Sante Messe in Collegiata

Ore 19.30: Sul Sagrato della Collegiata Messa solenne presieduta da Sua Eccellenza Monsignore Orazio Soricelli Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirrei. Breve momento di preghiera e di canto alla Santa Patrona affinché interceda presso Dio Padre, Amante della vita, che non vuole che sia compromessa la saluta dei suo figli.

La sacra effige della Santa Patrona resterà intronizzata sull’altare maggiore della Collegiata fino al 29 luglio.

Giovedì 29 luglio – Ottava della Festività di S.M.Maddalena

ore 19.00: Collegiata Santo Rosario e preghiera di lode alla Santa Patrona

Ore 19.30: Santa Messa

Si rende noto che la partecipazione alle funzioni liturgiche avverrà con accesso contingentato e regolamentato da collaboratori che vigileranno sull’uso obbligatorio dei dispositivi di sicurezza e sul numero massimo di persone consentite.