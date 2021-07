La 23enne pugliese Alessia De Mitri per un altro anno al Salerno Basket

Certi amori non finiscono. E non hanno neppure bisogno di fare giri immensi per tornare. Ecco la prima conferma in vista della stagione sportiva 2021/22: Alessia De Mitri ha rinnovato il contratto con le granatine anche per la prossima annata in Serie B. L’atleta brindisina classe 1998 giocherà per la sesta stagione alla corte di patron Angela Somma, con un’interruzione di due anni. Arrivata giovanissima nel 2014 in Campania, De Mitri è ormai parte integrante della famiglia Salerno Basket ’92.

“Sono felicissima di vivere un altro anno tra le mura domestiche – ha detto dopo la firma – Sicuramente porto con me sensazioni positive, come ogni anno, sperando di poter disputare un campionato di alta classifica per poi cercare di ottenere il salto di categoria. Ma l’ambizione più grande è quella di ritornare a giocare presto in un ambiente ‘normale’, con la presenza del pubblico sugli spalti. Abbiamo bisogno di essere sostenute e che la realtà della pallacanestro femminile possa espandersi a Salerno. Obiettivi personali? Migliorarsi, sempre. Soprattutto alcuni aspetti del gioco come letture di varie situazioni per poter concretizzare i vantaggi ottenuti e poter contribuire al meglio nel team”.