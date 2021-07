Jonathan Garello e Francesco de Gregorio continueranno la loro avventura con la maglia del Sorrento Futsal. Per Garello, laterale ed all’occorrenza anche pivot, si tratta della terza stagione in rossonero. De Gregorio è un centrale e si è fatto già apprezzare in costiera nelle poche partite disputate la scorsa stagione, interrotta dopo sole tre giornate a causa della pandemia.