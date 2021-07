Jessica Chastain in Costa d’ Amalfi insieme con il marito Gian Luca Passi de Preposulo.

La coppia, come riporta il Daily Mail, domenica scorsa è stata avvistata in un noto ristorante della Costiera Amalfitana mentre gustavano alcune delle tipicità del posto.

Jessica Chastain è senza ombra di dubbio una delle attrici più conosciute di Hollywood. In molti la ricordano, ad inizio carriera, come la protagonista di telefilm come ER, Veronica Mars e Law and Order.

Nel 2011 è Al Pacino a volerla per il film Wilde Salomè. E’ proprio questo l’anno della sua esplosione. L’attrice, infatti, è protagonista in produzioni del calibro di Take Shelter, il Coriolanus diretti dal suo attore preferito, Ralph Fiennes.

Da questo momento in poi diverrà una delle artiste più ricercate del panorama statunitense. Nel corso della sua carriera l’attrice è stata nominata ai premi cinematografici più prestigiosi; è stata candidata due volte ai Premi Oscar e ai BAFTA e cinque ai Golden Globe, vincendone uno nel 2013 come miglior attrice in un film drammatico per la sua interpretazione in Zero Dark Thirty.

L’anno successivo, la rossa attrice si regala una parentesi horror come protagonista de La madre, prodotto dal Guillermo del Toro che la dirigerà poi nel gotico Crimson Peak, e recita nel ruolo principale del dittico The Disappearance of Eleanor Rigby (diretto dal suo ex Ned Benson, che lo ha scritto pensando alla loro storia), in cui è al fianco di James McAvoy.

Dopo essere stata chiamata da Christopher Nolan per Interstellar, Jessica Chastain ottiene nuovamente una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione in A Most Violent Year di J.C. Chandor, in cui recita al fianco di Oscar Isaacs.

Dal 2013 è legata a Gian Luca Passi, discendente dell’antica famiglia Passi de Preposulo, originaria di Bergamo che ha sposato nel 2017. I due hanno avuto anche una figlia l’anno seguente.

La coppia, dopo un anno molto intenso, ha deciso di prendersi una pausa e quale posto migliore della Costiera Amalfitana. Nella Divina l’attrice americana ha potuto farsi coccolare dalle bellezze del luogo.

Jessica Chastain e Gian Luca Passi di Preposulo hanno avuto anche la possibilità di incontrare Sting e la moglie Trudie. L’attrice è salita a bordo dello yacht indossando un completo in blu navy e pois bianchi, con grandi occhiali da sole vintage e un cappello molto vistoso.

Un incontro molto speciale tra due star a stelle e strisce che si sono ritrovate dinnanzi al suggestivo panorama della Costiera Amalfitana, passando dalle cristalline acque del paese capofila della Divina, fino a Positano.

La prima parte di estate ha rappresentato per questo territorio una vera e propria ripartenza. Sono già decine i vip e i personaggi del mondo del cinema, dello sport, dello spettacolo e della musica che sono transitati da queste parti per passare qualche ora di relax o godersi qualche giorno di vacanza. Jessica Chastain e Gian Luca Passi di Preposulo sono solo gli ultimi in ordine di tempo.