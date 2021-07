Jesse Palmer dagli studi ABC di New York a Positano in vacanza con la sua dolce metà

L’ex giocatore di football ha scelto Positano per omaggiare l’amore con sua moglie, Emely Fardo Palmer. I due hanno scelto una vacanza tutta italiana, prima sul Lago di Como e poi nella splendida costiera amalfitana, a Positano, dove hanno scelto di soggiornare presso l’Hotel Le Sirenuse.

Jesse Palmer è un acclamato conduttore televisivo canadese, analista sportivo, personalità della realtà ed ex calciatore professionista, nato e cresciuto a Toronto, Ontario. Attualmente lavora presso ESPN e ABC a New York City, New York come analista di college football e come giornalista sportivo per il sito web di The Sports Network in Canada.

La splendida Emely Fardo, moglie di Jesse Palmer.