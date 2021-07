Jennifer Lopez e Ben Affleck: “La coppia dell’estate” sbarca a Capri con lo yacht da 110 milioni di euro

Jennifer Lopez e Ben Affleck sbarcano a Capri. La coppia vip ha fatto clamore ed è finita su tutti i giornali come “il ritorno di fiamma” e “la coppia dell’estate 2021”.

L’approdo con lo yacht da 110 milioni di euro

I due sono approdati al porto dell’isola azzurra a bordo dello yacht extra lusso “Valerie”, un colosso da 110 milioni di euro (ospita 14 persone in sette cabine ben arredate, una spa, eliporto e un solarium con piscina di 6 metri).

La Lopez non è nuova a Capri

La coppia è stata letteralmente invasa dai fan in cerca di foto e scoop. La Lopez, tra l’altro, aveva scelto proprio Capri come location delle nozze, prima rinviate e poi, evidentemente annullate, con l’ex fidanzato Alex Rodriguez, già stella del baseball.

Il ritorno di fiamma

Jennifer e Ben si erano fidanzati nel 2002. Poi, nel gennaio 2004, l’addio. Una rottura da cui Jennifer era uscita distrutta. La cantante, una delle donne più sexy del pianeta, da allora “ha sempre visto Ben come quello che era scappato”. In realtà pare che sia stata la Lopez a dire basta. “Lei sognava dei figli, voleva metter su famiglia, lui non voleva rinunciare al suo stile di vita da scapolo. A un certo punto Jennifer si è stufata di aspettare. Ma quando ha messo fine alla relazione, aveva il cuore a pezzi”.