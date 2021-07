Jennifer Lopez e Ben Affleck a Positano, dopo la passeggiata a Capri e il pranzo a Marina del Cantone a Massa Lubrense, al ristorante Lo Scoglio a Nerano . In anteprima per Positanonews la notizia della Lopez sulla spiaggia della perla della Costiera amalfitana, immancabile giro e foto all’ Incanto, lo stabilimento balneare più elegante della Campania, poi al Rada , della famiglia Russo, il ristorante più raffinato della Divina, con una vista spettacolare unica al mondo, e questa è Positano insomma e si attendono anche altri ospiti segretissimi . La coppia dell’estate, quella che sta facendo impazzire i social e le riviste di gossip mondiali. La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck (il ritorno di fiamma a 20 anni di distanza) ha in questi giorni una location tutta italiana, l’isola di Capri. Dopo il bacio postato dall’attrice e cantante americana il giorno del suo 52esimo compleanno, la Lopez ha scelto Capri per una vacanza romantica in compagnia del fidanzato. La coppia, come si vede dalle foto, passeggia tranquillamente, mano nella mano, per le vie del centro, consapevole di essere ripresa da telefonini e macchine fotografiche pronte a immortalare la passeggiata e lo shopping dei due.

Come normali turisti Lopez e Affleck sembrerebbero quasi due turisti come tanti, se non fosse appunto per i flash attorno e per i bodyguard (discreti) che li circondano. Niente hotel per i Bennifer (così soprannominati dai follower) ma il loro soggiorno è a bordo del lussuosissimo yacht Valerie, arrivato il 27 luglio nelle acque cristalline italiane da Saint-Tropez. La barca, 85 metri, è una vera e propria villa galleggiante con sei ponti, ascensori e maxi piscina privata. All’arrivo a Capri ecco la passeggiata — tra curiosi e fan — nella centralissima via delle Botteghe. Per la Lopez un total look white con shorts e micro maglia e una borsa griffatissima (Valentino) in coordinato con il cappello di paglia a tesa larga in paglia, da vera diva.

Lo shopping Dopo la passeggiata la coppia si è fermata per un boccone al ristorante «Le Camerelle», per gustare i piatti tipici della cucina mediterranea. Icona di stile e musa di molte maison, la Lopez con Affleck ha fatto shopping nella boutique di Capri di Brunello Cucinelli e anche nella famosa gioielleria Faraone Mennella dove c’era il fondatore e designer ad accoglierli, Amedeo Scognamiglio. Ben Affleck si è mostrato interessatissimo all’origine e alla qualità delle pietre preziose mentre la Lopez ha provato i gioielli (che regolarmente indossa a New York) consultandosi la sua stylist. Non sono mancati i selfie nella grande specchiera della lussuosa boutique (con il popolo social in attesa di vederli sul profilo della popstar). Ovviamente fuori una folla di fan in delirio — ma anche paparazzi — hanno bloccato la stretta strada di Via Fuorlovado.