James Todd Smith in arte LL Cool J fra la gente e la Pasticceria La Primavera a Sorrento accolto da Antonio Cafiero . Tornano le star di Hollywood fra Capri e Sorrento . Classe 1968, James Todd Smith in arte LL Cool J nasce a New York City negli Stati Uniti in New York. 54enne, il prossimo 14 Gennaio, nasce sotto il segno del Capricorno.

La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Nella mente del serial killer (2004) di Renny Harlin dove ha interpretato la parte di Gabe. Il film è stato distribuito nelle sale italiane venerdì 26 agosto 2005.

Nel 2000 ha inoltre lavorato con Oliver Stone per la realizzazione del film Ogni maledetta domenica dove ha interpretato la parte di Julian Washington.

Nella foto con Eva Mansi che lo ha scoperto