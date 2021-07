IV Memorial “dott. Michele Siani”. Annunciato dal prof. Ascierto un progetto di prevenzione del melanoma a Vietri sul Mare.

“Il vaccino è l’unica soluzione per sconfiggere il Covid 19”. Questo quanto chiaramente emerso nel corso della Tavola rotonda dal titolo “Il vaccino antiCovid e il futuro che ci aspetta”, svoltasi ieri 6 luglio, presso l’Hotel Bristol di Vietri sul Mare, nell’ambito del IV Memorial “dott. Michele Siani” con l’intervento del: prof. Donato Greco, componente della Comitato Tecnico Scientifico Nazionale per l’Emergenza Covid; prof. Paolo Antonio Ascierto, Direttore dell’Unità di Oncologia Medica Melanoma Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale; dott. Gerardo Botti, Direttore scientifico dell’Istituto Pascale di Napoli; dott. Rodolfo Punzi, Direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Cotugno di Napoli; dott. Arcangelo Saggese Tozzi, Direttore U.O.C. Igiene Pubblica ASL Salerno; dott. Domenico Della Porta, Responsabile Scientifico del Premio “Prendersi cura con il sorriso”.

A seguire, nel suggestivo anfiteatro della Villa comunale di Vietri sul Mare, sono stati consegnati il “Premio Prendersi cura con il Sorriso”, conferito al dott. Arcangelo Saggese Tozzi, e il “Premio Speciale Giovanni Battiloro”, che è andato al giornalista RAI, Nello Di Costanzo.

Nel corso dell’appuntamento, il Sindaco del Comune di Vietri, Giovanni De Simone, ha annunciato che è stato avviato l’iter per il conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Paolo Antonio Ascierto, Direttore dell’Unità di Oncologia Medica Melanoma Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale. Il prof. Ascierto ha annunciato che Vietri sul Mare sarà al centro di un progetto di prevenzione del Melanoma.

Grande emozione per l’esibizione di Laura Battiloro e Felice Iovino con “Piove sulla mia anima”, la canzone dedicata a Giovanni dalla sorella Laura che per la prima volta cantata in live. Gran finale di serata con il Maestro Carlo Morelli con il suo prestigioso “That’s Napoli Live Show”.

Il Memorial è promosso dall’Associazione culturale “Dott. Michele Siani” e reso possibile dal patrocinio del Comune di Vietri sul Mare, dalla stretta collaborazione con la Pro Loco di Vietri sul Mare, con il supporto del Credito Cooperativo Scafati e Cetara – Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e della Polaris Farmaceutici.