Italia in finale. Festeggiamenti in costiera amalfitana e penisola sorrentina.

L’Italia batte la Spagna ai rigori ed i tifosi impazziscono. In tanti sono scesi per le strade sia in penisola sorrentina che in costiera amalfitana per festeggiare il successo calcistico. Caroselli per le strade con auto e motocicli, tantissime bandiere italiane sventolano per le strade e nelle piazze accompagnati dai canti e dalla gioia che fanno riassaporare finalmente un momento di ritrovata normalità.

Ed ora, dopo i festeggiamenti, si pensa già alla finale di domenica che potrebbe portare la nazionale italiana alla conquista del titolo europeo.