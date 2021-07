Ischia Summer School of Humanities Edizione 2021: “Universo”

L’obiettivo interdisciplinare della Summer School, è quello di capire come scienza, filosofia e letteratura abbiano toccato, marginalmente o massicciamente il tema di quell’immenso contenitore, per altro quasi vuoto, nel quale ci collochiamo.

La Scuola si presenta quindi come un gruppo di lavoro e ricerca, rigoroso ma informale allo stesso tempo.

Gli interventi dei relatori saranno il pretesto per organizzare le idee e giungere ad un dibattito costruttivo per tutti i partecipanti per un grande evento nel mese di settembre nei giorni 16-17-18.