Venerdì 23 luglio alle 21 a Forio D’Ischia (NA) si è svolto l’”Ischia Poetry Slam”, campionato di poesia realizzato nell’ambito della rassegna “Gli eventi del Torrione” in collaborazione con Slam Italia, rete italiana di Poetry Slam, una sana e genuina competizione in cui poeti da tutte le parti del mondo gareggiano fra loro recitando in prima persona i versi da loro scritti, e vengono valutati da una giuria di elementi estratti a sorte tra il pubblico.

La serata-evento, ospitata dalla Associazione Culturale Radici di Forio presieduta da Luigi Castaldi, è stata condotta dalla scrittrice Carla Abenante sulla terrazza del museo civico del torrione “Giovanni Maltese” a Forio. Numeroso il pubblico presente intervenuto, nel pieno rispetto delle norme anti-assembramento.

Tantissimi i poeti partecipanti, tutti bravi e meritevoli per via degli elaborati di elevata qualità, come la giuria ha dichiarato a seguito delle vot

azioni, ammettendo di avere avuto grandi difficoltà nella scelta di chi dovesse salire sul podio e così poter proseguire il percorso nel campionato nazionale. La vincitrice è stata la napoletana Annamaria Varriale di Napoli che in questo modo si è qualificata alla finale del campionato italiano che si svolgerà a Milano nella Casa Alda Marini. Seconda classificata Clementina Perrone di Forio.

Un meritatissimo terzo posto “medaglia di bronzo” del podio è stato assegnato alla poetessa Melania Mollo di Pollena Trocchia (NA), artista di grande sensibilità che ha nel suo repertorio un numero considerevole di liriche scritte negli anni da lei medesima e che toccano sempre in modo particolare il cuore di chi le legge e le ascolta. Melania non è solo scrittrice di poesie, è nota al pubblico anche per la sua intensa attività di attrice teatrale, cinematografica e televisiva: al suo attivo partecipazione a diversi spettacoli teatrali, fiction televisive e progetti cinematografici nazionali e indipendenti, con forte impegno personale in tanti temi sociali, in particolare nella lotta contro la violenza alle donne.

Una serata di rinascita culturale. Un Grazie particolare lo rivolgo all’associazione culturale Radici di Forio per la loro ospitalità, un grazie di cuore al presidente Luigi Castaldi per la sua gentilezza e cordialità, hanno organizzato una serata indimenticabile. Un grazie infinito ai poeti partecipanti che meritavano tutti il podio per la qualità degli elaborati molto alta, la giuria stessa ha avuto serie difficoltà nell’assegnare i voti, ha vinto la poesia, lo scarto era di un punto l’uno dagli altri, ha vinto la sana e genuina competizione. Un grazie al pubblico. Ecco la rosa dei vincitori:

Prima classificata Annamaria Varriale (Napoli) Si aggiudica la finale a Milano.

Seconda classificata Clementina Perrone (Forio)