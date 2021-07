Ischia, imbucarsi alla “portoghese”: quale irresistibile tentazione!

La lezione di Ischia Ponte e di Forio: imbucarsi alla “portoghese”, che irresistibile tentazione!

Mentre era ancora calda la polemica per l’annullamento della Festa di Sant’Anna ad Ischia, sull’altro lato dell’isola nel comune di Forio, domenica sera si svolgeva il concerto di Gigi D’Alessio, con gli immancabili raduni di migliaia di persone.

Impeccabile l’organizzazione all’interno del piazzale dove si è svolto l’evento, consentito solo agli spettatori con biglietto a pagamento, green pass o tampone negativo, da poter fare anche in loco.

A nulla è servito però, perché di fatto non si è riusciti ad evitare gli assembramenti della gente, che lo stesso si è accalcata fuori per ascoltare il cantante napoletano.

Questo tipo di situazioni, sono evidentemente equivalenti a quelle temute per la festa di Sant’Anna, ed è per questo che le polemiche per l’annullamento dell’evento non si sono ancora del tutto spente.

Festeggiare quest’anno Sant’Anna, per gli isolani, al netto dell’improvvisa decisione del Governatore De Luca pochi giorni prima, sarebbe stata in ogni caso una sfida difficile, e ciò lo si sapeva già all’inizio.

La Festa popolare, ha come marchio distintivo, proprio l’assembramento di persone sugli spalti, sul piazzale, lungo il pontile e sugli scogli della Baia di Ischia Ponte, quindi il dovervi rinunciare a favore dei soli fuochi, avrebbe snaturato l’evento. È proprio per questo che l’organizzazione aveva optato almeno per 1.500 posti a sedere. L’errore fatale però è stato quello di non attivare una piattaforma ad hoc, dove i potenziali spettatori potessero registrare le prenotazioni.

L’idea di far accedere gli spettatori a prescindere, fino a esaurimento posti, è stata quella che ha creato il fatidico problema: quel possibile muro umano di 9mila persone, che ha allarmato tanto De Luca.

Eppure non sarebbe stato difficile immaginare, che le persone a cui sarebbe stato negato l’accesso, avrebbero fatalmente creato assembramento.

Allora qualche “falla” oggettivamente era presente a prescindere, ed è proprio questo il motivo dell’inevitabile tracrollo del progetto, alle lapidarie parole del governatore, che a cascata hanno determinato anche l’annullamento delle altre due manifestazioni: “Casamicciola in festa” e “Borgo in Festa”.

L’unico evento il cui annullamento non è mai stato in discussione è stato invece, quello del tanto atteso concerto di Gigi D’Alessio.

Anche qui, il tanto temuto assembramento all’esterno della location all’aperto, sarebbe stato molto prevedibile, dato che il concerto si sarebbe potuto ascoltare liberamente anche da fuori degli spazi predisposti.

Ed infatti così è stato: una volta imboccato il lungomare di Forio, si parava un muro umano di fan sfegatati, ed avanzare ad una distanza di sicurezza decente era praticamente impossibile.

Una marea di persone assiepate, senza distanziamento, senza mascherina e senza aver pagato il biglietto. Nessun piano della sicurezza, per quanto perfetto, avrebbe certo potuto reggere, senza la chiusura preventiva di Via Marina, a far da filtro con il solo passaggio ai residenti ed ai prenotati ai ristoranti e bar della zona.

Come mostrano anche le foto sui media locali, c’era gente ovunque, seduta per terra, ai tavoli dei locali del lungomare, in un percorso ad ostacoli che ha ricordato i festeggiamenti per gli europei di calcio, che come ormai acclarato dagli esperti, hanno provocato strascichi epidemici tutt’altro che irrilevanti. La domanda sorge spontanea: