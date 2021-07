Inno alla Madonna ‘Avvocata

Gaspare Apicella ci invia da Minori in Costiera amalfitana l’ Inno alla Madonna dell’Avvocata sul Monte Falerzio fra Maiori e Cava de’ Tirreni da dove domina tutta la Costa d’ Amalfi e ci benedice in modo particolare in questo periodo segnato dalla pandemia da Covid

Sull’alto Falerzio/con canti giulivi/saliamo festivi/con gioia nel cor

La Vergine bella/ la Madre divina,/ del celo Regina/ci attende lassù

” Qui voglio la fede/qui voglio l’altare/qui venga a pregare/ chi m’ama di cor

Sì disse a Gabriele/ nell’erma spelonca/ ed il popolo lieto/a gara v’andò

O Madre divina/dell’eterno Avvocata/io dico e ripeto/quest’inno dì amor

o Vergine bella / o Madre di Dio/in questo cuor mio/accendi l’amor

O stella del mare/ mia cara Maria/ dell’anima mia / sei l’unico fior

o mistica rosa/di pura fraganza/in cielo la stanza prepara per me

In questa mia vita/ di pianto e di dolor/la gioia del core/o Madre sei Tu

Evviva Maria, Maria Evviva, Evviiva Maria e chi la creò