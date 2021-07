Ingrosso suona per la Divina: l’artista svedese in Costiera. Ce ne parla Andrea Picariello in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano

Con l’arrivo dell’estate numerose sono le celebrità che approfittano delle vacanze per venirsi a godere qualche giorno di relax all’ombra della “Divina”. La Costiera Amalfitana si fa teatro di grandi stelle dello sport, del cinema, della musica, dello spettacolo italiano e non solo, anche di quello internazionale. In questi giorni è infatti in giro per il Sud dell’Italia Benjamin Ingrosso, volto noto della musica pop svedese ma che di tanto in tanto fa capolino anche sui teleschermi della televisione italiana, da ospite canoro di Miss Italia fino all’Eurovision Song Contest: l’artista ha infatti rappresentato la “sua” Svezia nel 2018, anno in cui l’Italia schierò Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, nel popolare contest di musica europea con la canzone “Dance you off”. Pare proprio che Ingrosso si stia godendo il suo soggiorno in Italia, dove dalla Puglia si è diretto nelle scorse giornate in Costiera, specialmente nella meravigliosa Positano.

L’artista svedese non ha esitato a condividere sul suo profilo Instagram, che conta oltre mezzo milione di seguaci, gli aggiornamenti e foto mozzafiato dalla “Divina”. Ne ha approfittato, scattando una foto della Costiera Amalfitana, per annunciare ai suoi seguaci il disco d’oro ottenuto in Svezia per uno dei suoi recenti singoli “Smile”, con tanto di «saluti dalla Amalfi Coast» nella dicitura del post . Si tratta di un momento prolifico per la musica di Benjamin Ingrosso, che sempre durante il suo soggiorno sulla costa ha celebrato la numero uno nella chart svedese di Spotify collezionata dal singolo “Blomstertid” rilasciato dalla sorella Bianca a cui lo stesso Benjamin ha lavorato. In altri due scatti pubblicati su Instagram, Ingrosso si mostra prima in barca con l’amico e collega, Oscar Zia, e in un’altra mentre ammira la veduta mozzafiato con un’altra cantante svedese, Molly Hammar. Quest’ultima sta raccogliendo consensi anche nel nostro Paese: il brano “We could be dancing” in cui è ospite di Bob Sinclar sta andando molto bene nelle radio nostrane.