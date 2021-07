Incidente tra Maiori e Minori: uomo elitrasportato in condizioni critiche all’ospedale Ruggi di Salerno.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS è intervenuto questo pomeriggio per un incidente occorso sulla strada statale tra il comune di Maiori e Minori. Un operaio di un‘impresa stava operando su un carroscala a bordo della strada quando per ragioni ancora da chiarire l’autocarro si è ribaltato sulla scogliera. Immediato l’intervento dell’elisoccorso 118 di Salerno con tecnico CNSAS a bordo che ha permesso di sbarcare sul posto medico ed infermiere e prestare le prime cure all’operaio precipitato. L’uomo ha riportato diversi traumi ed è stato elitrasportato in condizioni critiche all’ospedale Ruggi di Salerno.