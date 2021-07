Incidente in spiaggia ad Amalfi: donna cade e si frattura tibia e perone. Questa mattina di mercoledì 21 luglio 2021, ad Amalfi, sulla spiaggia della località Duoglio, si è reso necessario un intervento di soccorso, sia via terra che via mare, da parte degli uomini della Guardia Costiera e dei volontari dell’associazione “Croce di Sant’Andrea”.

Una donna di 56 anni, originaria del luogo ma residente fuori regione, è inciampata, fratturandosi tibia e perone. Attualmente, è stata trasferita all’Ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni.