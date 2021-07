Incendi in provincia di Napoli, Torre del Greco, Parco Nazionale del Vesuvio . Foto tratte da facebook

Dopo l’incendio di 2 ettari domato nel pomeriggio nel confine del Parco a Torre del Greco, in questo momento sempre a Torre nella Zona dei Campetti di Via coscia è in corso un’altro incendio che sembrerebbe più grande. Sul posto almeno 20 le unità dei vigili del fuoco.

Incendio di proporzioni terribili nella zona industriale di San Marco Evangelista. Secondo le prime informazioni raccolte sarebbe andata a fuoco un opificio utilizzato per la torrefazione di caffè della società Cida.