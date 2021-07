In penisola sorrentina ancora schiuma sul mare. Di che si tratta?

Il fenomeno della schiuma sul mare si sta ripetendo negli ultimi giorni in penisola sorrentina preoccupando i bagnanti. Anche oggi le chiazze bianche hanno fatto la loro comparsa in particolare a Meta e Piano di Sorrento, ma episodi simili nei giorni scorsi si sono registrati un po’ in tutti i comuni della penisola. Tantissime le segnalazioni da parte dei cittadini che temono possa trattarsi di inquinamento ed hanno paura di bagnarsi nelle acque del mare non sapendo cosa sia a provocare quella schiuma bianca.

Sembrerebbe, però, non trattarsi di inquinamento bensì di mucillagine provocata dalla putrefazione di alghe e dalla temperatura elevata dell’acqua. Poi la risacca contribuirebbe alla comparsa della schiuma sul mare. In ogni caso la Capitaneria di Porto ha attivato delle verifiche anche con l’ausilio dell’Arpac.