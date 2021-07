In Italia green pass, negli USA 100 dollari a chi si vaccina

In Italia si offre il green pass a coloro che si sottopongono alla somministrazione del farmaco anti-covid 19. Negli Stati Uniti, invece, Biden offre l’alternativa di pagare ben 100 dollari ai nuovi vaccinati, attingendo dai quasi 2 miliardi dell’American Rescue Plan.

Dopo la retromarcia di alcuni giorni fa sull’uso delle mascherine, il presidente americano ha annunciato l’obbligo di vaccinazione per i dipendenti federali, molti dei quali da oltre un anno sono rimasti a casa a causa della pandemia. Chi rifiuterà di immunizzarsi per continuare a lavorare sarà costretto a sottoporsi regolarmente al test anti Covid, a rispettare il distanziamento sociale e ad indossare la protezione per naso e bocca, oltre ad essere escluso da gran parte dei viaggi e delle missioni di lavoro. Intanto i contagi spaventano ancora una volta la popolazione statunitense. La stretta della presidenza della Casa Bianca servirà ad attenuare l’aumento dei contagi del 130% in soli 7 giorni, con mezzo milione di casi della settimana scorsa.

Intanto l’Europa ha superato gli stati uniti con la campagna vaccinale e chissà se la mossa di Biden, adottata già dal sindaco di New York, possa smuovere qualcosa tra i suoi cittadini.