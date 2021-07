Il traghetto da Salerno per Amalfi, Piazza Concordia sotto il sole e rifiuti per strada, brutto biglietto d’ingresso per la Costiera amalfitana .

Giorno 9 di luglio, venerdì, ritorno da Salerno, dove mi ero recato per commissioni con mia moglie, in battello che parte alle ore 13 in concomitanza con il diretto per Amalfi. Tutto bene!

Salvo che il percorso attraverso piazza della Concordia è micidiale sotto il sole, con un varco per l’imbarcadero visibile solo a chi è del posto. E dalla piazza per raggiungere l’imbarcadero si deve attraversare un tratto molto sporco, disordinato, con bidoni della raccolta rifiuti perennemente colmi ( dovrebbe essere la cartolina d’ingresso alla Divina costiera). Po si raggiun ge la parte dei chioschi che sono abbastanza ordinati con l’ultima parte ben curata ed accogliente.

Ci si imbarca tutti, quelli del servizio Cetara-Maiori-Minori e prosieguo per Amalfi e quelli del diretto Amalfi-Positano. Un sacco di gente, per il 70% stranieri di ogn i nazionalità: Sscende gente a Cetara, tanti a Maiori e a Minori solo io e la mia signora.

C’E DA PENSARE!!!!