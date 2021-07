Minori, Costiera amalfitana. Succede di tutto con questo caldo, anche che di notte vadano rubando bandiere dell’Italia

Il Tricolore mi è stato da sempre nel cuore.

Primo perchè è il simbolo della Patria e poi perchè è quello del partito cui aderisco da sempre, ora Fratelli d’Italia.

Sin dagli ottavi di finale ho sistemato tre tricolori sul terrazzino davanti casa , sulla nazionale, con la promessa di esporre due più grandi a finale di calcio europeo raggiunta.

La notte della vittoria con la Spagna, però, un figlio di… con uno scooter ne ha preso (rubato) prima uno, poi, accortosi che c’era un altro, ha preso (rubato ) anche l’altro. La goliardia non centra: è pura e semplice scostumatezza per limitarmi a non usare termini più appropriati.

Dalla telecamera ho registrato il tutto con l’intento di approfondimento da parte della Benemerita. Ma poi ho pensato che quel cretino o era “fatto” o era un….

Può sempre riportarli al posto originario..